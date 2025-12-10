Киев дает ветеранам до 500 тысяч на адаптацию жилья: кому доступна помощь и каковы условия

В Киеве утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир для Защитников и Защитниц с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Украинцам рассказали (со ссылкой на публикацию заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марины Хонды), что в столице утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир:
Уточняется, что такая инициатива реализуется в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц".
"После ранений собственный дом может стать пространством со многими барьерами - от узких дверных проемов до неудобных санузлов", - напомнила Хонда.
Она отметила, что город готов покрывать часть расходов - "чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка могли жить в своей квартире свободно, без лишних препятствий".
Согласно информации Хонды, компенсация за переоборудование квартир может достигать 500 тысяч гривен.
При этом распространяется она на работы, необходимые для адаптации жилья к индивидуальным потребностям ветеранов:
Заместитель главы КГГА отметила, что для многих раненых ветеранов такие изменения - не о комфорте, а о базовой возможности самостоятельной жизни.
"Когда мы говорим о переоборудовании, речь идет не о ремонте. Это о праве Защитников и Защитниц контролировать свое пространство: самостоятельно передвигаться, принимать душ, пользоваться кухней. Это то, что помогает человеку почувствовать комфорт и независимость в повседневных вещах", - подчеркнула Хонда.
Чтобы получить компенсацию, ветеранам нужно подать документы в Центр комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари хаб" (он сопровождает ветеранов на всех этапах получения городских услуг).
Перечень необходимых документов является следующим:
Подать заявление на компенсацию и получить консультацию можно:
