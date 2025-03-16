Київ чи передмістя: де оренда житла й комуналка "б’ють" більше по кишені

Де дорожча оренда житла

Вартість оренди у Києві залишається суттєво вищою, ніж у передмісті. Лише у Деснянському районі житло подекуди коштує дешевше, ніж за містом.

Ціни на оренду в Києві:

однокімнатні квартири у столиці в середньому здають за 16 500 гривень на місяць;

двокімнатні - за 25 тисяч гривень;

трикімнатні за 41 900 гривень.

Втім, на ціну дуже впливає місце розташування житла. Наприклад, традиційно найдорожчим районом столиці залишається Печерськ, тут в середньому однокімнатні квартири здають за 33 600 гривень. Далі у рейтингу Шевченківський та Голосіївський райони, де таке ж житло коштує 24 тисячі та 18 500 гривень на місяць.

Найдешевші райони Києва - Деснянський, Дніпровський та Святошинський, там однокімнатні квартири здають за 9 тисяч, та 13 500 гривень на місяць, відповідно.

Які ціни на однокімнатні квартири у передмісті:

Буча - 11 тисяч гривень;

Ірпінь - 12 тисяч гривень;

Вишгород - 10 тисяч гривень;

Бровари - 11 тисяч гривень;

Вишневе - 12 тисяч гривень;

Софіївська Борщагівка - 13 тисяч гривень;

Петропавлівська Борщагівка - 14 тисяч гривень.

Вартість оренди житла у Києві та передмісті (скриншот сайту ЛУН)

Де вищі тарифи на комунальні послуги

Тариф на електроенергію однаковий як у Києві, такі і передмісті. Він становить 4,32 гривні за кВт/год. Вартість газу також однакова, вона коливається від 7,96 до 9,99 гривні 1 м³ (залежно від постачальника) + 0,384 гривні за доставку.

У передмісті може відрізнятись хіба що вартість доставки газу, оскільки там є два постачальники: "Київгаз" встановив ціну 0,384 гривні за 1 м³, "Газмережі" - 1,788 гривні.

Які тарифи на воду та опалення у Києві:

водопостачання - 16,164 гривні за 1 м³;

водовідведення - 14,22 гривні за 1 м³;

опалення - 1 654,41 за 1 Гкал.

Скільки коштує вода та опалення у передмісті:

Буча: водопостачання - 20,47 гривні за 1 м³, водовідведення - 35,89 гривні за 1 м³, опалення - 1351,3 гривні /Гкал;

Ірпінь: водопостачання - 24,35 гривні за м³, водовідведення - 32,53 гривні /м³, опалення - 1377,32 гривні;

Вишгород: водопостачання - 18,23 гривні за 1 м³, водовідведення - 16,33 гривні, опалення - 1 502,66 гривні;

Бровари: водопостачання - 14,46 гривні за 1 м³, водовідведення - 18,42 гривні; опалення - 1823,59 гривні;

Вишневе: водопостачання - 25,48 гривні за 1 м³, водовідведення - 13,02 гривні; опалення - 1 922,76 гривні;

Софіївська Борщагівка: водопостачання - 17,88 гривні за 1 м³; водовідведення - 25,44 гривні, опалення - 1 746,33 грн за 1 Гкал,

Петропавлівська Борщагівка: водопостачання - 23,34 гривні за 1 м³, водовідведення - 24,30 гривні, опалення -1 746,33 гривні.

Згідно із цими даними, у столиці трішки дешевше водопостачання та водовідведення ніж у переважній більшості міст-супутників, тож в середньому комунальні послуги в Києві обійдуться дешевше, ніж, наприклад, у Вишневому чи на Борщагівках.