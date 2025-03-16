Киев или пригород: где аренда жилья и коммуналка "бьют" больше по карману

Где дороже аренда жилья в Киеве

Стоимость аренды в Киеве остается существенно выше, чем в пригороде. Только в Деснянском районе жилье местами стоит дешевле, чем за городом.

Цены на аренду в Киеве:

однокомнатные квартиры в столице в среднем сдают за 16 500 гривен в месяц;

двухкомнатные - за 25 тысяч гривен;

трехкомнатные за 41 900 гривен.

Однако на цену очень влияет местоположение жилья. Например, традиционно самым дорогим районом столицы остается Печерск, здесь в среднем однокомнатные квартиры сдают за 33 600 гривен. Далее в рейтинге Шевченковский и Голосеевский районы, где такое же жилье стоит 24 тысячи и 18 500 гривен в месяц.

Самые дешевые районы Киева - Деснянский, Днепровский и Святошинский, там однокомнатные квартиры сдают за 9 тысяч, и 13 500 гривен в месяц, соответственно.

Какие цены на однокомнатные квартиры в пригороде:

Буча - 11 тысяч гривен;

Ирпень - 12 тысяч гривен;

Вышгород - 10 тысяч гривен;

Бровары - 11 тысяч гривен;

Вишневое - 12 тысяч гривен;

Софиевская Борщаговка - 13 тысяч гривен;

Петропавловская Борщаговка - 14 тысяч гривен.

Стоимость аренды жилья в Киеве и пригороде (скриншот сайта ЛУН)

Где более высокие тарифы на коммунальные услуги

Тариф на электроэнергию одинаковый как в Киеве, так и пригороде. Он составляет 4,32 гривны за кВт/ч. Стоимость газа также одинаковая, она колеблется от 7,96 до 9,99 гривны 1 м³ (в зависимости от поставщика) + 0,384 гривны за доставку.

В пригороде может отличаться разве что стоимость доставки газа, поскольку там есть два поставщика: "Киевгаз" установил цену 0,384 гривны за 1 м³, "Газмережі" - 1,788 гривны.

Какие тарифы на воду и отопления в Киеве:

водоснабжение - 16,164 гривны за 1 м³;

водоотведение - 14,22 гривны за 1 м³;

отопление - 1 654,41 за 1 Гкал.

Сколько стоит вода и отопление в пригороде:

Буча: водоснабжение - 20,47 гривны за 1 м³, водоотведение - 35,89 гривны за 1 м³, отопление - 1351,3 гривны /Гкал;

Ирпень: водоснабжение - 24,35 гривны за м³, водоотведение - 32,53 гривны /м³, отопление - 1377,32 гривны;

Вышгород: водоснабжение - 18,23 гривны за 1 м³, водоотведение - 16,33 гривны, отопление -1 502,66 гривны;

Бровары: водоснабжение - 14,46 гривны за 1 м³, водоотвод - 18,42 гривны; отопление - 1823,59 гривны;

Вишневое: водоснабжение - 25,48 гривны за 1 м³, водоотвод - 13,02 гривны; отопление - 1 922,76 гривны;

Софиевская Борщаговка: водоснабжение - 17,88 гривны за 1 м³; водоотвод - 25,44 гривны, отопление - 1 746,33 грн за 1 Гкал,

Петропавловская Борщаговка: водоснабжение - 23,34 гривны за 1 м³, водоотвод - 24,30 гривны, отопление -1 746,33 гривны.

Согласно этим данным, в столице немного дешевле водоснабжения и водоотведения чем в подавляющем большинстве городов-спутников, поэтому в среднем коммунальные услуги в Киеве обойдутся дешевле, чем, например, в Вишневом или на Борщаговках.