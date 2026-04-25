Київ більше не лідер: де у передмісті столиці за паркомісце просять понад мільйон гривень

У передмісті Києва ціни на паркомісця стрімко зросли і вже випередили столичні. Водночас гаражі залишаються значно дешевшою альтернативою, хоча і вони помітно подорожчали за рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.
Головне:
У Києві медіанна вартість купівлі паркомісця становить близько 1,22 млн гривень, що на 29% більше, ніж торік.
Однак столиця вже не є найдорожчою локацією. Лідером стала Софіївська Борщагівка, де ціна сягнула 1,28 млн гривень. За рік вона зросла майже на 90%, що супроводжується і різким підвищенням попиту.
Серед інших міст передмістя:
У Чабанах ціни залишилися стабільними - близько 571 тис. гривень.
Ціни на паркомісця у Києві (інфографіка: OLX Нерухомість)
Тенденція зберігається і на ринку оренди. Найдорожче орендувати паркомісце:
У Києві оренда дешевша - близько 5 500 гривень на місяць, хоча також подорожчала на 25%.
В Ірпені та Святопетрівському ціни становлять близько 4 500 гривень, у Броварах - 4 000 гривень.
Гаражі залишаються більш доступною альтернативою паркомісцям - інколи різниця в ціні сягає кількох разів.
Найдорожче купити гараж:
У Києві медіанна ціна нижча - близько 437 тис. гривень (плюс 23% за рік).
У сегменті оренди різниця між гаражами та паркомісцями вже не така відчутна.
Наприклад:
У Києві оренда гаража залишається однією з найдешевших - приблизно 3 500 гривень на місяць.
Зростання вартості пов’язане з високим попитом на паркування як у столиці, так і в передмісті.
Водночас експерти відзначають дві ключові тенденції:
Це означає, що вибір між гаражем і паркомісцем дедалі частіше залежить не від ціни, а від зручності та локації.
