Київ більше не лідер: де у передмісті столиці за паркомісце просять понад мільйон гривень

06:40 25.04.2026 Сб
3 хв
Ціни на паркування в передмісті злетіли на 90% за рік
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Києві та передмісті значно подорожчали паркомісця (pexels.com)

У передмісті Києва ціни на паркомісця стрімко зросли і вже випередили столичні. Водночас гаражі залишаються значно дешевшою альтернативою, хоча і вони помітно подорожчали за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.

Головне:

  • Зміна лідера: Софіївська Борщагівка стала дорожчою за столицю.
  • Аномальний ріст: Найбільший стрибок ціни зафіксовано у Святопетрівському та Борисполі.
  • Оренда: Найвищі ставки в області на Софіївській Борщагівці та у Вишневому.
  • Гаражі як порятунок: Купівля гаража залишається значно дешевшою, ніж паркомісця в новобудовах.
  • Ринок оренди: Вартість оренди гаражів майже зрівнялася з паркомісцями, що робить вибір питанням виключно локації.
  • Прогноз: Високий попит на безпечне паркування продовжує стимулювати ріст цін у щільно забудованих містах-супутниках.

Паркомісця: передмістя обігнало Київ

У Києві медіанна вартість купівлі паркомісця становить близько 1,22 млн гривень, що на 29% більше, ніж торік.

Однак столиця вже не є найдорожчою локацією. Лідером стала Софіївська Борщагівка, де ціна сягнула 1,28 млн гривень. За рік вона зросла майже на 90%, що супроводжується і різким підвищенням попиту.

Серед інших міст передмістя:

  • Ірпінь - 823 тис. гривень (зростання 24%);
  • Бориспіль - 788 тис. гривень (ціна подвоїлася);
  • Бровари - 712 тис. гривень (зростання 15%);
  • Святопетрівське - 697 тис. гривень (зростання у 3,5 раза).

У Чабанах ціни залишилися стабільними - близько 571 тис. гривень.


Ціни на паркомісця у Києві (інфографіка: OLX Нерухомість)

Оренда: найдорожче також у передмісті

Тенденція зберігається і на ринку оренди. Найдорожче орендувати паркомісце:

  • Софіївська Борщагівка - близько 7 000 гривень на місяць (зростання 75%);
  • Вишневе - 6 500 гривень (плюс 63%).

У Києві оренда дешевша - близько 5 500 гривень на місяць, хоча також подорожчала на 25%.

В Ірпені та Святопетрівському ціни становлять близько 4 500 гривень, у Броварах - 4 000 гривень.

Гаражі дешевше, але теж дорожчають

Гаражі залишаються більш доступною альтернативою паркомісцям - інколи різниця в ціні сягає кількох разів.

Найдорожче купити гараж:

  • Ірпінь - 818 тис. гривень (зростання 134%);
  • Петропавлівська Борщагівка - 659 тис. гривень;
  • Вишневе - 635 тис. гривень.

У Києві медіанна ціна нижча - близько 437 тис. гривень (плюс 23% за рік).

Оренда гаражів майже зрівнялася з паркомісцями

У сегменті оренди різниця між гаражами та паркомісцями вже не така відчутна.

Наприклад:

  • Ірпінь - близько 6 000 гривень на місяць;
  • Вишневе та Святопетрівське - близько 4 500 гривень;
  • Бровари та Бориспіль - близько 4 000 гривень.

У Києві оренда гаража залишається однією з найдешевших - приблизно 3 500 гривень на місяць.

Чому ціни ростуть

Зростання вартості пов’язане з високим попитом на паркування як у столиці, так і в передмісті.

Водночас експерти відзначають дві ключові тенденції:

  • гаражі залишаються значно дешевшими при купівлі;
  • у сегменті оренди ціни поступово вирівнюються з паркомісцями.

Це означає, що вибір між гаражем і паркомісцем дедалі частіше залежить не від ціни, а від зручності та локації.

Нагадаємо, в Україні почали діяти нові правила паркування. Тепер на кожній стоянці обов’язково мають бути місця для водіїв із дітьми до 3 років. Власники паркінгів повинні виділити щонайменше 5% таких місць (додатково до місць для людей з інвалідністю), щоб полегшити доступ для сімей із малюками.

