Київ більше не лідер: де у передмісті столиці за паркомісце просять понад мільйон гривень

Головне: Зміна лідера: Софіївська Борщагівка стала дорожчою за столицю.

Софіївська Борщагівка стала дорожчою за столицю. Аномальний ріст: Найбільший стрибок ціни зафіксовано у Святопетрівському та Борисполі.

Найбільший стрибок ціни зафіксовано у Святопетрівському та Борисполі. Оренда: Найвищі ставки в області на Софіївській Борщагівці та у Вишневому.

Найвищі ставки в області на Софіївській Борщагівці та у Вишневому. Гаражі як порятунок: Купівля гаража залишається значно дешевшою, ніж паркомісця в новобудовах.

Купівля гаража залишається значно дешевшою, ніж паркомісця в новобудовах. Ринок оренди: Вартість оренди гаражів майже зрівнялася з паркомісцями, що робить вибір питанням виключно локації.

Вартість оренди гаражів майже зрівнялася з паркомісцями, що робить вибір питанням виключно локації. Прогноз: Високий попит на безпечне паркування продовжує стимулювати ріст цін у щільно забудованих містах-супутниках.

Паркомісця: передмістя обігнало Київ

У Києві медіанна вартість купівлі паркомісця становить близько 1,22 млн гривень, що на 29% більше, ніж торік.

Однак столиця вже не є найдорожчою локацією. Лідером стала Софіївська Борщагівка, де ціна сягнула 1,28 млн гривень. За рік вона зросла майже на 90%, що супроводжується і різким підвищенням попиту.

Серед інших міст передмістя:

Ірпінь - 823 тис. гривень (зростання 24%);

Бориспіль - 788 тис. гривень (ціна подвоїлася);

Бровари - 712 тис. гривень (зростання 15%);

Святопетрівське - 697 тис. гривень (зростання у 3,5 раза).

У Чабанах ціни залишилися стабільними - близько 571 тис. гривень.



Ціни на паркомісця у Києві (інфографіка: OLX Нерухомість)

Оренда: найдорожче також у передмісті

Тенденція зберігається і на ринку оренди. Найдорожче орендувати паркомісце:

Софіївська Борщагівка - близько 7 000 гривень на місяць (зростання 75%);

Вишневе - 6 500 гривень (плюс 63%).

У Києві оренда дешевша - близько 5 500 гривень на місяць, хоча також подорожчала на 25%.

В Ірпені та Святопетрівському ціни становлять близько 4 500 гривень, у Броварах - 4 000 гривень.

Гаражі дешевше, але теж дорожчають

Гаражі залишаються більш доступною альтернативою паркомісцям - інколи різниця в ціні сягає кількох разів.

Найдорожче купити гараж:

Ірпінь - 818 тис. гривень (зростання 134%);

Петропавлівська Борщагівка - 659 тис. гривень;

Вишневе - 635 тис. гривень.

У Києві медіанна ціна нижча - близько 437 тис. гривень (плюс 23% за рік).

Оренда гаражів майже зрівнялася з паркомісцями

У сегменті оренди різниця між гаражами та паркомісцями вже не така відчутна.

Наприклад:

Ірпінь - близько 6 000 гривень на місяць;

Вишневе та Святопетрівське - близько 4 500 гривень;

Бровари та Бориспіль - близько 4 000 гривень.

У Києві оренда гаража залишається однією з найдешевших - приблизно 3 500 гривень на місяць.

Чому ціни ростуть

Зростання вартості пов’язане з високим попитом на паркування як у столиці, так і в передмісті.

Водночас експерти відзначають дві ключові тенденції:

гаражі залишаються значно дешевшими при купівлі;

у сегменті оренди ціни поступово вирівнюються з паркомісцями.

Це означає, що вибір між гаражем і паркомісцем дедалі частіше залежить не від ціни, а від зручності та локації.