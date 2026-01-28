Київ атакували ворожі дрони: є вибиті вікна та пошкоджений дах

Атака на Київ у ніч на 24 січня

У ніч на 24 січня Російська Федерація знову здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.

Найсерйозніших пошкоджень зазнав Київ: у п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. На лівому березі виникли перебої з теплопостачанням і водопостачанням - без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків.

Як розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у ніч на 24 січня під час масованої атаки на Київ російські війська застосували нетипові для останніх місяців крилаті ракети Х-22/Х-32, які запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

У КМДА озвучили наслідки атаки на Київ:

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі через падіння фрагментів безпілотника виникла пожежа на території гаражного кооперативу, також загорівся бензовоз на парковці. Крім того, уламками були розбиті вікна в багатоповерховому житловому будинку.

У Дарницькому районі уламки дрона впали поруч із приватним медичним закладом, пошкодивши вікна будівлі.

У Голосіївському районі падіння фрагментів на території нежитлових об’єктів спричинило пожежу, а за іншою адресою - вибило вікна в приватному будинку.

У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю, завдавши матеріальних збитків.