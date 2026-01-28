RU

Киев атаковали вражеские дроны: есть выбитые окна и поврежденная крыша

Фото: спасатель ГСЧС (Facebook)
Автор: Марина Балабан

В Киеве в ночь на 28 января была объявлена воздушная тревога, работало ПВО. Последствия атаки дронов зафиксированы в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась в течение почти двух часов - с 01:00 до 02:45.

По информации Тимура Ткаченко, сначала в Голосеевском районе на дорогу упали обломки дрона.

Впоследствии появилось сообщение о повреждении окон жилого дома в результате падения обломков в Голосеевском районе.

Также сообщалось о пожаре на крыше нежилого здания, но эту информацию вскоре опровергли.

"На этой локации повреждена кровля многоэтажки",- уточнил Ткаченко.

 

 

Атака на Киев в ночь на 24 января

В ночь на 24 января Российская Федерация снова осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Самые серьезные повреждения получил Киев: в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. На левом берегу возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - без отопления остались почти 6 тысяч домов.

Как рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в ночь на 24 января во время массированной атаки на Киев российские войска применили нетипичные для последних месяцев крылатые ракеты Х-22/Х-32, которые запускали со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

В КГГА озвучили последствия атаки на Киев:

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе из-за падения фрагментов беспилотника возник пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Кроме того, обломками были разбиты окна в многоэтажном жилом доме.

В Дарницком районе обломки дрона упали рядом с частным медицинским учреждением, повредив окна здания.

В Голосеевском районе падение фрагментов на территории нежилых объектов вызвало пожар, а по другому адресу - выбило окна в частном доме.

В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание, нанеся материальный ущерб.

