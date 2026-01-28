Киев атаковали вражеские дроны: есть выбитые окна и поврежденная крыша

Воздушная тревога в Киеве продолжалась в течение почти двух часов - с 01:00 до 02:45.

По информации Тимура Ткаченко, сначала в Голосеевском районе на дорогу упали обломки дрона.

Впоследствии появилось сообщение о повреждении окон жилого дома в результате падения обломков в Голосеевском районе.

Также сообщалось о пожаре на крыше нежилого здания, но эту информацию вскоре опровергли.

"На этой локации повреждена кровля многоэтажки",- уточнил Ткаченко.