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Киян закликали не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла

Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканцям Києва радять не користуватися ліфтами у період перед плановими відключеннями світла, оскільки можуть бути відхилення від графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії в будинку. З графіками відключень можна ознайомитись на сайті ДТЕК", - зазначив міський голова.

Він наголосив, що не варто користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключень електроенергії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже з завтра, 5 грудня, діятимуть планові відключення світла.

Їх повернуть вперше після масштабного російського удару по Україні, який стався 23 листопада.

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Київвимкнення світлаВіталий Кличко