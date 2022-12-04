Киевлян призвали не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света

Жителям Киева советуют не пользоваться лифтами в период перед плановыми отключениями света, поскольку могут возникать отклонения от графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Напоминаю жителям многоэтажек, ради безопасности, не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК", - отметил городской глава.

Он подчеркнул, что не стоит пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключений электроэнергии.