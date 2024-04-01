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Киян попередили про забруднення повітря через пил із Сахари і дали поради

Київ, Понеділок 01 квітня 2024 17:43
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Киян попередили про забруднення повітря через пил із Сахари і дали поради Фото: у Києві тепле повітря з Африки принесло пил (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві фіксують високий рівень забруднення повітря. Така ситуація виникла через поширення на території України пилу із Сахари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом", - йдеться у повідомленні відомства.

У КМДА уточнили, що до нормалізації якості повітря мешканцям столиці рекомендують:

  • уникати фізичних навантажень на свіжому повітрі;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, включити його на максимум.

Пил із Сахари

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про те, що 30-31 березня з південного заходу на території України поширилося дуже тепле повітря африканського походження.

Водночас над Україною почали фіксувати пил, який перенесло разом із теплом з північної частини Африки.

Синоптики підкреслювали, що концентрація пилу повітря не перевищує гранично допустимих норм.

Водночас, за прогнозом, якість повітря нормалізується після того, як 3-4 квітня у більшості регіонів України, ймовірно, пройдуть дощі.

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