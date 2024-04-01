Киян попередили про забруднення повітря через пил із Сахари і дали поради

У Києві фіксують високий рівень забруднення повітря. Така ситуація виникла через поширення на території України пилу із Сахари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

У КМДА уточнили, що до нормалізації якості повітря мешканцям столиці рекомендують:

"У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом", - йдеться у повідомленні відомства.

Пил із Сахари

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про те, що 30-31 березня з південного заходу на території України поширилося дуже тепле повітря африканського походження.

Водночас над Україною почали фіксувати пил, який перенесло разом із теплом з північної частини Африки.

Синоптики підкреслювали, що концентрація пилу повітря не перевищує гранично допустимих норм.

Водночас, за прогнозом, якість повітря нормалізується після того, як 3-4 квітня у більшості регіонів України, ймовірно, пройдуть дощі.

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