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Киевлян предупредили о загрязнении воздуха из-за пыли из Сахары и дали советы

Киев, Понедельник 01 апреля 2024 17:43
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Киевлян предупредили о загрязнении воздуха из-за пыли из Сахары и дали советы Фото: в Киеве теплый воздух из Африки принес пыль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве фиксируют высокий уровень загрязнение воздуха. Такая ситуация возникла из-за распространения на территории Украины пыли из Сахары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью", - сказано в сообщении ведомства.

В КГГА уточнили, что до нормализации качества воздуха жителям столицы рекомендуют:

  • избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

Пыль из Сахары

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что 30-31 марта с юго-запада на территории Украины распространился очень теплый воздух африканского происхождения.

Вместе с этим над Украиной начали фиксировать пыль, которую перенесло вместе с теплом из северной части Африки.

Синоптики подчеркивали, что концентрация пыли в воздухе не превышает предельно допустимых норм.

В то же время, согласно прогнозу, качество воздуха нормализуется после того, как 3-4 апреля в большинстве регионов Украины, вероятно, пройдут дожди.

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