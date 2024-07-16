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Киевляне пережили еще один самый жаркий день в истории наблюдений

Украина, Вторник 16 июля 2024 10:01
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Киевляне пережили еще один самый жаркий день в истории наблюдений Фото: Киевляне пережили самый жаркий день в истории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 15 июля, в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 34,2 градуса тепла. Предыдущий рекордный показатель 1883 превышен на 0,5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Рекорды обновляются уже пятый день. За это время в Киеве установлено уже 11 температурных максимумов.

Жара в Украине

Напомним, в последние дни в Украине установилась жаркая погода. Жару вызвал теплый воздух из Африки, который поступает в Украину через Балканы.

Если в прошлые годы самая жаркая погода в Украине обычно наблюдалась в начале августа, то в этом году она пришла в середине июля. В этом заключается уникальность жары в Украине в этом году.

Из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней. Поэтому "Укрэнерго" увеличило время ограничений областей. В Украине действуют три или четыре очереди, что означает отключение света на 12 часов и более в течение суток.

О влиянии жары на потребление читайте в материале РБК-Украина "Аномальная жара. Выстоит ли энергетика Украины и как графики скажутся на платежках за свет"

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