Кияни оцінили готовність України до російського вторгнення у 2022 році

Україна, Вівторок 26 серпня 2025 10:14
Кияни оцінили готовність України до російського вторгнення у 2022 році Фото: Україна була не готова (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Серед мешканців Києва 82% переконані, що Україна зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. З них 46% вважають, що підготовки взагалі не було, а ще 36% визнають, що певні кроки здійснювалися, однак їх виявилося замало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Лише 16% опитаних вважають, що країна зробила достатньо.
Серед тих, хто оцінив дії держави як недостатні, 72% покладають відповідальність на політичну владу, яка, на їхню думку, не доклала необхідних зусиль.

Ще 30% говорять про недовіру самого населення до ймовірності вторгнення, 20% вважають, що недопрацювало військове керівництво.

Інші причини згадуються рідше: занадто великі ресурси Росії (17%) та обмежена підтримка з боку Заходу (16%).
Коментар КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначає, що українці ще довго дискутуватимуть про оптимальну стратегію дій країни напередодні вторгнення. У цих суперечках він бачить як прагнення покарати винних, так і спробу виявити слабкі місця, щоб врахувати їх на майбутнє.

"Водночас важливо, щоб ці дискусії не виходили за конструктивні рамки, не перетворювалися на емоційне зведення рахунків та не переслідували політичну мету. Для України зараз критично важливо зберігати єдність та корисну співпрацю між усіма сторонами", - наголосив експерт.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування мешканців м. Київ Упродовж 25 липня - 3 серпня 2025 року на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум". Опитано 804 мешканці.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

За даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримують війну з Україною.

Війна в Україні КМІС
