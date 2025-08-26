Киевляне оценили готовность Украины к российскому вторжению в 2022 году

Среди жителей Киева 82% убеждены, что Украина сделала недостаточно для подготовки к полномасштабному вторжению России в 2022 году. Из них 46% считают, что подготовки вообще не было, а еще 36% признают определенные шаги, однако их оказалось мало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Только 16% опрошенных считают, что страна сделала достаточно.



Среди тех, кто оценил действия государства как недостаточные, 72% возлагают ответственность на политическую власть, которая, по их мнению, не приложила необходимых усилий.

Еще 30% говорят о недоверии самого населения к вероятности вторжения, 20% считают, что недоработало военное руководство.

Другие причины упоминаются реже: слишком большие ресурсы России (17%) и ограниченная поддержка со стороны Запада (16%).



Комментарий КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отмечает, что украинцы еще долго будут дискутировать об оптимальной стратегии действий страны накануне вторжения. В этих спорах он видит как стремление наказать виновных, так и попытку выявить слабые места, чтобы учесть их на будущее.

"В то же время важно, чтобы эти дискуссии не выходили за конструктивные рамки, не превращались в эмоциональное сведение счетов и не преследовали политическую цель. Для Украины сейчас критически важно сохранять единство и полезное сотрудничество между всеми сторонами", - подчеркнул эксперт.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос жителей г. Киев в течение 25 июля - 3 августа 2025 года по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум". Опрошено 804 жителя.