ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киевляне оценили готовность Украины к российскому вторжению в 2022 году

Украина, Вторник 26 августа 2025 10:14
UA EN RU
Киевляне оценили готовность Украины к российскому вторжению в 2022 году Фото: Украина была не готова (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Среди жителей Киева 82% убеждены, что Украина сделала недостаточно для подготовки к полномасштабному вторжению России в 2022 году. Из них 46% считают, что подготовки вообще не было, а еще 36% признают определенные шаги, однако их оказалось мало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Только 16% опрошенных считают, что страна сделала достаточно.
Киевляне оценили готовность Украины к российскому вторжению в 2022 году

Среди тех, кто оценил действия государства как недостаточные, 72% возлагают ответственность на политическую власть, которая, по их мнению, не приложила необходимых усилий.

Еще 30% говорят о недоверии самого населения к вероятности вторжения, 20% считают, что недоработало военное руководство.

Другие причины упоминаются реже: слишком большие ресурсы России (17%) и ограниченная поддержка со стороны Запада (16%).
Киевляне оценили готовность Украины к российскому вторжению в 2022 году

Комментарий КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отмечает, что украинцы еще долго будут дискутировать об оптимальной стратегии действий страны накануне вторжения. В этих спорах он видит как стремление наказать виновных, так и попытку выявить слабые места, чтобы учесть их на будущее.

"В то же время важно, чтобы эти дискуссии не выходили за конструктивные рамки, не превращались в эмоциональное сведение счетов и не преследовали политическую цель. Для Украины сейчас критически важно сохранять единство и полезное сотрудничество между всеми сторонами", - подчеркнул эксперт.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос жителей г. Киев в течение 25 июля - 3 августа 2025 года по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум". Опрошено 804 жителя.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Так же большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

По данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (78%) поддерживают войну с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине КМИС
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы