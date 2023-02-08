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Киянам пояснили, чому в темно-сірій зоні не всім відключають світло

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Київ, Середа 08 лютого 2023 21:48
Киянам пояснили, чому в темно-сірій зоні не всім відключають світло Фото: киянам пояснили, чому в темно-сірій зоні не всім відключають світло (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Частині Києва можуть не вимикати електропостачання під час дії темно-сірої зони графіку. Це пов'язано з тим, що у столиці збільшили обсяги споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергія Коваленка.

За його словами, іноді обмеження від "Укренерго" дозволяють не відключати всю групу за графіком.

"Якщо ліміти і характер споживання дозволяє, колеги з ОСР не вимикає усіх клієнтів, що входять в одну групу. А обмежуються лише тою частиною, що потрібна. Ми знаємо, що одна група розрахована, наприклад, десь на 400 МВт. Якщо діє обмеження у 200 МВт, то, зрозуміло, всіх відключати й не потрібно", - написав він.

Однак комунальники все ж намагаються справедливо розподіляти наявність світла між громадянами. Коваленко пояснив, що якщо сьогодні були відключені 1-5 підгрупи, то завтра за умов таких же обмежень - 5-10 підгрупи. І навпаки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що жителі Києва зможуть дізнаватись про відключення електроенергії у своїй черзі за допомогою СМС-сповіщень на телефони.

Нагадаємо, що попереднього разу в Україні довелось перенести так звані "дні без відключення світла" після російських обстрілів.

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