У Київській області завтра не вимикатимуть світло

Завтра, 10 лютого, у Київській області будуть проводити заміри потужності споживання електроенергії, тому у жителів буде світло цілий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"10 лютого "Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київській області", - повідомляють у ДТЕК.

Так обмеження будуть застосовувати у частині:

Бучанського району.

Фастівського району.

Обухівського району.

Зазначається, що у ці райони немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі через значне пошкодження обладнання. У зв'язку з цим у пікові години там можливі відключення світла згідно з графіком.

РБК-Україна повідомляло, що з 8 лютого у кожній області буде один день буде відключень світла для вимірювання споживання.

Окрім того, у Yasno пояснили, чому в темно-сірій зоні світло вимикають не всім киянам.

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