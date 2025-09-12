Кияни можуть виспатися: Зеленський жартома порівняв Келлога з ППО і пропонує громадянство

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що коли спецпредставник президента США Кіт Келлог перебуває в Києві, то війська РФ не завдають масованих ударів. Він жартома сказав, що готовий надати генералу громадянство та квартиру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Хочу особливо подякувати генералу Келлогу. Дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у США є ППО не гірше, ніж "Петріоти". Про це дійсно кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись", - сказав Зеленський.
Він також висловив бажання, щоб американський генерал відвідував всі міста України.
"Ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем. Це не зовсім жарт. Коли в Києві представник президента США Трампа - немає масованих ударів. Вбивці утримуються від вбивств. З представниками інших держав це не працює", - акцентував президент.
Глава держави припустив, що можливо, це спрацювало б і з представником Китаю. Але, схоже, Пекін не зацікавлений в тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари.
"Це не працює і з представниками міжнародних організацій. Коли в Києві був генсек ООН, Путін завдавав удари. Навіть доволі показово. Так само, коли тут ОБСЄ, НАТО, МВФ", - нагадав Зеленський.
Отже, тому у США є сила, щоб так впливати на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він принаймні коригував свою поведінку, зауважив президент.
"Дуже цікаво, як це працює, я пам'ятаю, коли представник Китаю їхав до Росії, то вони реально передавали нам сигнали з Пекіну, щоб ми не використовували далекобійну зброю в той час, коли Китай в Росії. Цікаво, в моменті з Росією це так само працює?" - сказав Зеленський.
Він припустив, що, можливо "це і є варіант як реалізувати cease-fire, про який ще в лютому говорив президент США Дональд Трамп".
"Я готовий надати генералу Келлогу громадянство. Все що потрібно - квартиру, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню", - додав президент України.
Нагадаємо, від учора спецпредставник Трампа з питань України перебуває з новим візитом в Києві.
Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорив різні вектори співпраці та як досягти миру та гарантувати Україні безпеку.
Також вони обговорили тиск на росіян, тристоронній формат лідерів та питання повернення викрадених Росією українських дітей.
Додамо, що це не перший візит генерала Келлога до України. Наприкінці серпня, у День незалежності, спецпредставник президента США вже приїжджав до Києва - він долучився до урочистих заходів, взяв участь у молитовному сніданку та провів зустрічі з українським керівництвом. Тодішня поїздка тривала кілька днів.
Раніше, в липні, Келлог також відвідував столицю. Його візити відзначаються тим, що під час перебування американського генерала в Києві росіяни утримуються від масованих ракетних обстрілів міста.