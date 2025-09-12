Кияни можуть виспатися: Зеленський жартома порівняв Келлога з ППО і пропонує громадянство

"Хочу особливо подякувати генералу Келлогу. Дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у США є ППО не гірше, ніж "Петріоти". Про це дійсно кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись", - сказав Зеленський.

Він також висловив бажання, щоб американський генерал відвідував всі міста України.

"Ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем. Це не зовсім жарт. Коли в Києві представник президента США Трампа - немає масованих ударів. Вбивці утримуються від вбивств. З представниками інших держав це не працює", - акцентував президент.

Подібне "ППО" могло б спрацювати і з Китаєм

Глава держави припустив, що можливо, це спрацювало б і з представником Китаю. Але, схоже, Пекін не зацікавлений в тому, щоб зупинити якщо не всю війну, то хоча б удари.

"Це не працює і з представниками міжнародних організацій. Коли в Києві був генсек ООН, Путін завдавав удари. Навіть доволі показово. Так само, коли тут ОБСЄ, НАТО, МВФ", - нагадав Зеленський.

Отже, тому у США є сила, щоб так впливати на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він принаймні коригував свою поведінку, зауважив президент.

"Дуже цікаво, як це працює, я пам'ятаю, коли представник Китаю їхав до Росії, то вони реально передавали нам сигнали з Пекіну, щоб ми не використовували далекобійну зброю в той час, коли Китай в Росії. Цікаво, в моменті з Росією це так само працює?" - сказав Зеленський.

Він припустив, що, можливо "це і є варіант як реалізувати cease-fire, про який ще в лютому говорив президент США Дональд Трамп".

"Я готовий надати генералу Келлогу громадянство. Все що потрібно - квартиру, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню", - додав президент України.

Візит Келлога до Києва