Кияни можуть швидше забрати авто зі штрафмайданчика: як це зробити

Автомобіль зі штрафмайданчика у Києві можна забрати за допомогою "Дії". Це пришвидшить процедуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Для того, щоб забрати евакуйоване на штрафмайданчик авто, потрібно знайти у застосунку "Дія" техпаспорт та водійське посвідчення.
Потім необхідно синхронізувати застосунки "Дія" та "Київ Цифровий". Це дозволить автоматично перевірити документи та швидше отримати авто.
Щоб скористатися шерингом документів через "Дію" у застосунку "Київ Цифровий" і забрати евакуйоване авто, потрібно:
відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали (якщо ви вказали номер авто у своєму профілі в застосунку "Київ Цифровий". В іншому разі потрібно натиснути на кнопку "К" внизу головного екрана, обрати сервіс "Евакуація", "Перевірити автомобіль" та ввести номер авто);
натиснути "Отримати автомобіль";
пошерити водійські документи через "Дію" - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;
вказати дату, коли заберете авто;
сплатити штраф і вартість евакуації за зберігання авто;
отримати QR-код для повернення авто.
На штрафмайданчику потрібно показати QR-код поліцейському - він його сканує, щоб переконатись, що штраф оплачений.
Нагадаємо, у столиці запустили зручну оплату штрафів за проїзд без квитка - онлайн у кілька кліків.
Також у Києві повернули плату за паркування автомобілів. Це можна зробити через застосунок "Київ Цифровий".
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