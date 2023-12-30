Киевляне могут быстрее забрать авто со штрафплощадки: как это сделать

Для того, чтобы забрать эвакуированное на штрафплощадку авто, нужно найти в приложении "Дія" техпаспорт и водительское удостоверение.

Затем необходимо синхронизировать приложения "Дія" и "Киев Цифровой". Это позволит автоматически проверить документы и быстрее получить авто.

Чтобы воспользоваться шерингом документов через "Дію" в приложении "Киев Цифровой" и забрать эвакуированное авто, нужно:

открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали (если вы указали номер авто в своем профиле в приложении "Киев Цифровой". В другом случае нужно нажать кнопку "К" внизу главного экрана, выбрать сервис "Эвакуация", "Проверить автомобиль" и ввести номер авто);

нажать "Получить автомобиль";

пошерить водительские документы через "Дія" - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения;

указать дату, когда заберете автомобиль;

заплатить штраф и стоимость эвакуации за хранение авто;

получить QR-код для возврата авто.

На штрафплощадке нужно показать QR-код полицейскому - он его сканирует, чтобы убедиться, что штраф оплачен.