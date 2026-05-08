Киянам виплатять до 1500 гривень з нагоди Дня міста: хто потрапив у списки

Скільки людей отримають допомогу до Дня Києва

Згідно з інформацією Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, одноразову матеріальну допомогу з нагоди Дня Києва - від 800 до 1500 гривень - отримають майже 35 тисяч містян.

Зазначається, що люди, які потребують додаткової соціальної підтримки, отримають гроші в межах програми "Турбота. Назустріч киянам".

"Загалом місто спрямує на ці виплати близько 30 мільйонів гривень", - пояснили у КМДА.

Уточнюється також, що День Києва відзначають традиційно в останню неділю поточного місяця. Цього року це - 31 травня.

Які категорії киян отримають грошову допомогу

У КМДА повідомили, що допомогу отримають кияни 17 категорій, визначених відповідним розпорядженням Київського міського голови.

Так, виплати у розмірі 800 гривень розраховані на осіб, які одержують:

державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю;

соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;

допомогу на важкохворих дітей;

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомогу при усиновленні дитини;

державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;

допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;

пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначену дітям;

державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Допомогу у розмірі 1000 гривень отримають:

репресовані та члени їхніх сімей, яких було примусово переселено;

особи, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;

діти-сироти;

особи, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

Тим часом одноразову матеріальну допомогу у розмірі 1500 гривень отримають:

праведники Бабиного Яру;

учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;

ветерани підпільно-партизанського руху;

батьки та матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

Громадянам розповіли також, що особи, які одночасно належать до кількох категорій, "отримають одну допомогу в більшому розмірі".

"Особам, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова адресна матеріальна допомога не виплачується", - підсумували у КМДА.