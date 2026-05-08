Киянам виплатять до 1500 гривень з нагоди Дня міста: хто потрапив у списки

15:38 08.05.2026 Пт
3 хв
Гроші нарахують для 17 різних категорій - перевірити повний перелік можна вже зараз
aimg Ірина Костенко
Повний перелік отримувачів допомоги від міста вже затвердили (фото ілюстративне: Getty Images)

З нагоди Дня Києва одноразову матеріальну допомогу отримають тисячі містян. Грошові "бонуси" передбачені для представників багатьох пільгових категорій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Скільки людей отримають допомогу до Дня Києва

Згідно з інформацією Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, одноразову матеріальну допомогу з нагоди Дня Києва - від 800 до 1500 гривень - отримають майже 35 тисяч містян.

Зазначається, що люди, які потребують додаткової соціальної підтримки, отримають гроші в межах програми "Турбота. Назустріч киянам".

"Загалом місто спрямує на ці виплати близько 30 мільйонів гривень", - пояснили у КМДА.

Уточнюється також, що День Києва відзначають традиційно в останню неділю поточного місяця. Цього року це - 31 травня.

Які категорії киян отримають грошову допомогу

У КМДА повідомили, що допомогу отримають кияни 17 категорій, визначених відповідним розпорядженням Київського міського голови.

Так, виплати у розмірі 800 гривень розраховані на осіб, які одержують:

  • державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю;
  • соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;
  • допомогу на важкохворих дітей;
  • допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомогу при усиновленні дитини;
  • державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;
  • допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;
  • пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначену дітям;
  • державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Допомогу у розмірі 1000 гривень отримають:

  • репресовані та члени їхніх сімей, яких було примусово переселено;
  • особи, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;
  • діти-сироти;
  • особи, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

Тим часом одноразову матеріальну допомогу у розмірі 1500 гривень отримають:

  • праведники Бабиного Яру;
  • учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;
  • ветерани підпільно-партизанського руху;
  • батьки та матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

Громадянам розповіли також, що особи, які одночасно належать до кількох категорій, "отримають одну допомогу в більшому розмірі".

"Особам, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова адресна матеріальна допомога не виплачується", - підсумували у КМДА.

