Киевлянам выплатят до 1500 гривен по случаю Дня города: кто попал в списки

Сколько людей получат помощь ко Дню Киева

Согласно информации Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, единовременную материальную помощь по случаю Дня Киева - от 800 до 1500 гривен - получат почти 35 тысяч горожан.

Отмечается, что люди, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, получат деньги в рамках программы "Турбота. Назустріч киянам".

"В целом город направит на эти выплаты около 30 миллионов гривен", - объяснили в КГГА.

Уточняется также, что День Киева отмечают традиционно в последнее воскресенье текущего месяца. В этом году это - 31 мая.

Какие категории киевлян получат денежную помощь

В КГГА сообщили, что помощь получат киевляне 17 категорий, определенных соответствующим распоряжением Киевского городского главы.

Так, выплаты в размере 800 гривен рассчитаны на лиц, получающих:

государственную социальную помощь на детей с инвалидностью;

социальную пенсию на детей с инвалидностью;

помощь на тяжелобольных детей;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощь при усыновлении ребенка;

государственную социальную помощь детям умершего кормильца;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

пенсию в связи с потерей кормильца, назначенную детям;

государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Помощь в размере 1000 гривен получат:

репрессированные и члены их семей, которые были принудительно переселены;

лица, получающие пособие на детей с инвалидностью подгруппы А;

дети-сироты;

лица, являющиеся получателями временной помощи на детей без родительской опеки.

Между тем единовременную материальную помощь в размере 1500 гривен получат:

праведники Бабьего Яра;

участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы с сентября по ноябрь 1941 года;

ветераны подпольно-партизанского движения;

родители и матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

Гражданам рассказали также, что лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, "получат одну помощь в большем размере".

"Лицам, находящимся на полном государственном содержании, единовременная адресная материальная помощь не выплачивается", - подытожили в КГГА.