Киянам надійшли платіжки за тепло в січні: суми перерахували, але вже є скарги

Директор СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін повідомив, що в Києві провели масовий перерахунок вартості опалення за січень 2026 року, внаслідок чого нарахування для споживачів знизилися в середньому майже на 40%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської міської адміністрації.
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" зменшило нарахування за послугу теплопостачання за січень 2026 року для 99% споживачів столиці.
Перерахунок торкнувся понад 1 мільйона квартир, а загальний обсяг зниження перевищив 720 млн грн.
Автоматичний перерахунок виконано за алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, яка набула чинності в травні 2026 року.
Документ передбачає врахування періодів відсутності послуги та відхилень параметрів теплоносія від нормативних показників.
Для кожного будинку розрахунки виконувалися індивідуально з урахуванням тривалості перебоїв і якості наданого опалення.
За словами директора СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна, минулий опалювальний сезон став одним із найскладніших для столиці через масовані атаки на об'єкти критичної інфраструктури.
У січні 2026 року Київ пережив чотири серйозні обстріли, що призвело до пошкоджень теплових мереж.
Додатковим чинником стали різкі перепади температури й аномально холодна погода, що ускладнила роботу системи теплопостачання.
За місяць фахівці підприємства усунули близько 1200 пошкоджень у тепломережах.
Через перебої з опаленням і відхилення параметрів теплоносія нарахування за січень було перераховано вже після ухвалення урядової постанови.
У підсумку фактична сума нарахувань становила 1,13 млрд грн замість розрахункових 1,85 млрд грн за умови стабільної роботи системи.
Таким чином, жителі отримали зниження платежів приблизно на 720 млн грн, що в середньому становить майже 40%.
На сторінці КП "Київтеплоенерго" у Facebook з'являються численні скарги від киян. Люди зазначають, що вже оплачували опалення в зимовий період, проте зараз знову отримують платіжки, в яких суми сягають близько 1300 грн, незважаючи на відсутність стабільного теплопостачання в той період.
Нагадуємо, що Кабінет міністрів України оновив порядок перерахунку вартості опалення та гарячого водопостачання, зробивши його обов'язковим для всіх постачальників у разі надзвичайних ситуацій. Новий механізм застосовується, зокрема, коли через пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів споживачі залишаються без послуг або отримують їх із порушенням встановлених параметрів якості.