У киян знову холодні батареї після удару РФ: Кличко назвав масштаб

Удар РФ по Україні у ніч на 7 березня

Російські війська сьогодні вночі випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.

Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни. Відомо, що серед жертв та постраждалих є діти.

Також через удари росіян по інфраструктурі пошкоджено кілька портів, у цілях безпеки вночі зупинялось близько 20 потягів.

Більше подробиць про нічний комбінований удар росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.