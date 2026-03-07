UA

У киян знову холодні батареї після удару РФ: Кличко назвав масштаб

10:14 07.03.2026 Сб
2 хв
У яких районах столиці кияни знову лишились без тепла?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Києві майже 2 тисячі будинків лишились без тепла (Getty Images)

Внаслідок нічної комбінованої атаки росіян на столицю майже 2 тисячі багатоквартирних будинків знову залишились без тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

Читайте також: Нічна атака РФ паралізувала роботу "Укрзалізниці": низка поїздів змінюють маршрути

"Внаслідок атаки ворога минулої ночі та пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах", - зазначив мер столиці.

За його словами, комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.

Загалом у місті без тепла залишились майже 2700 будинків, враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

"Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці", - додав Кличко.

Удар РФ по Україні у ніч на 7 березня

Російські війська сьогодні вночі випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.

Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни. Відомо, що серед жертв та постраждалих є діти.

Також через удари росіян по інфраструктурі пошкоджено кілька портів, у цілях безпеки вночі зупинялось близько 20 потягів.

Більше подробиць про нічний комбінований удар росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.

