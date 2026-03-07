У киян знову холодні батареї після удару РФ: Кличко назвав масштаб

Внаслідок нічної комбінованої атаки росіян на столицю майже 2 тисячі багатоквартирних будинків знову залишились без тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.
"Внаслідок атаки ворога минулої ночі та пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах", - зазначив мер столиці.
За його словами, комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.
Загалом у місті без тепла залишились майже 2700 будинків, враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.
"Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці", - додав Кличко.
Російські війська сьогодні вночі випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.
Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни. Відомо, що серед жертв та постраждалих є діти.
Також через удари росіян по інфраструктурі пошкоджено кілька портів, у цілях безпеки вночі зупинялось близько 20 потягів.
