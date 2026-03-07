RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У киевлян снова холодные батареи после удара РФ: Кличко назвал масштаб

10:14 07.03.2026 Сб
2 мин
В каких районах столицы киевляне снова остались без тепла?
aimg Константин Широкун
Фото: в Киеве почти 2 тысячи домов остались без тепла (Getty Images)

В результате ночной комбинированной атаки россиян на столицу почти 2 тысячи многоквартирных домов снова остались без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

Читайте также: Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты

"В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах", - отметил мэр столицы.

По его словам, коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.

Всего в городе без тепла остались почти 2700 домов, учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

"Трое пострадавших в столице в результате атаки врага. Двух из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - добавил Кличко.

Удар РФ по Украине в ночь на 7 марта

Российские войска сегодня ночью выпустили по Украине 29 ракет, большинство из которых была баллистика, а также 480 беспилотников.

Наибольшие удары пришлись по Киеву, Днепру и Харькову. Также под ударами была Житомирщина и Винницкая область, и другие регионы страны. Известно, что среди жертв и пострадавших есть дети.

Также из-за ударов россиян по инфраструктуре повреждено несколько портов, в целях безопасности ночью останавливалось около 20 поездов.

Больше подробностей о ночном комбинированном ударе россиян - читайте в материале РБК-Украина.

