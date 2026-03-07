У киян знову холодні батареї після удару РФ: Кличко назвав масштаб

Фото: у Києві майже 2 тисячі будинків лишились без тепла (Getty Images)

Внаслідок нічної комбінованої атаки росіян на столицю майже 2 тисячі багатоквартирних будинків знову залишились без тепла.

"Внаслідок атаки ворога минулої ночі та пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянскому районах", - зазначив мер столиці. За його словами, комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки. Загалом у місті без тепла залишились майже 2700 будинків, враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. "Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці", - додав Кличко.