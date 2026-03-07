ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

У киевлян снова холодные батареи после удара РФ: Кличко назвал масштаб

10:14 07.03.2026 Сб
2 мин
В каких районах столицы киевляне снова остались без тепла?
aimg Константин Широкун
У киевлян снова холодные батареи после удара РФ: Кличко назвал масштаб Фото: в Киеве почти 2 тысячи домов остались без тепла (Getty Images)

В результате ночной комбинированной атаки россиян на столицу почти 2 тысячи многоквартирных домов снова остались без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

Читайте также: Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты

"В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах", - отметил мэр столицы.

По его словам, коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.

Всего в городе без тепла остались почти 2700 домов, учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

"Трое пострадавших в столице в результате атаки врага. Двух из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - добавил Кличко.

Удар РФ по Украине в ночь на 7 марта

Российские войска сегодня ночью выпустили по Украине 29 ракет, большинство из которых была баллистика, а также 480 беспилотников.

Наибольшие удары пришлись по Киеву, Днепру и Харькову. Также под ударами была Житомирщина и Винницкая область, и другие регионы страны. Известно, что среди жертв и пострадавших есть дети.

Также из-за ударов россиян по инфраструктуре повреждено несколько портов, в целях безопасности ночью останавливалось около 20 поездов.

Больше подробностей о ночном комбинированном ударе россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Виталий Кличко
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС