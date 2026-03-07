У киевлян снова холодные батареи после удара РФ: Кличко назвал масштаб

В результате ночной комбинированной атаки россиян на столицу почти 2 тысячи многоквартирных домов снова остались без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах", - отметил мэр столицы.

По его словам, коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.

Всего в городе без тепла остались почти 2700 домов, учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

"Трое пострадавших в столице в результате атаки врага. Двух из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - добавил Кличко.