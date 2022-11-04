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Киевлян призывают не пользоваться лифтами из-за отключения света

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 13:48
Киевлян призывают не пользоваться лифтами из-за отключения света Фото: киевлян призывают не пользоваться лифтами из-за отключения света (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Жителей Киева призывают не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Поскольку возможны отклонения от графиков, стоит планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения", - говорится в сообщении.

В Департаменте муниципальной безопасности отмечают, что из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины.

Также в КГГА для жителей столицы опубликовали правила, которые следует соблюдать, если "застряли" в лифте.

С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК .

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве отменили экстренные отключения света, введенные утром. Теперь в столице действуют отключения по графику.

Также раньше мы писали, что в Киеве на утро, 4 ноября без света 450 000 квартир. Жителей столицы призывают максимально экономить электроэнергию.

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