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Киян закликали відмовитися від купання та участі у масових заходах на Водохреще

Фото: киян закликали відмовитися від купання та участі у масових заходах на Водохреще (pravlife.org)
Автор: Тетяна Степанова

Столична влада закликає киян відмовитися від купання у водоймах та участі у масових заходах на Водохреще, 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

 "Закликаємо відмовитися від купання у водоймах на Водохреще та участі в масових заходах. Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану", - наголосили у КМДА.

Водночас для уникнення небезпечних ситуацій у Києві буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", в Гідропарку - представники КО "Муніципальна охорона".

Раніше купання у відкритих водоймах заборонили й у Запорізькій області. А у Львівській правоохоронці теж не радять пірнати у водойми, але при цьому дали кілька порад для тих, хто все ж таки вирішить порушити заборону.

Водохреще в Україні у 2024 році

Нагадаємо, церковні свята у 2024 будуть відзначатися вже повністю по новому календарю. Усі дати змістилися на 13 днів, але є таки свята, які будуть святкуватися незалежно від церковної реформи.

Таким чином починаючи з цього року Водохреще в Україні святкуватимуть 6 січня замість 19-го.

Як перенеслись дати та свята з новим церковним календарем читайте у матеріалі РБК-Україна.

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