Поліція Львівської області дала поради тим, хто наважиться пірнати на Водохреще

Правоохоронці не радять пірнати у водойми на Водохреще. Водночас, дали кілька порад для тих, хто все ж таки вирішить порушити заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

"Ми закликаємо вас відмовитися від пірнання у водойми. Та якщо ви все ж вирішили для себе по іншому, то щоб купання було безпечним та не призвело до негативних наслідків, ось вам кілька порад", - кажуть в поліції.

Поради, як правильно пірнати на Водохреще

перед зануренням в крижану воду слід порадитись з вашим лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям;

перед зануренням у воду слід зробити енергійну розминку. Перш, ніж пірнути, змочіть обличчя, груди, живіт та спину і лише після цього занурюйтесь. Пірнати з головою не варто, адже це може призвести до різкого охолодження організму. Безпечне перебування у крижаній воді 3-5 секунд;

після купання якнайшвидше зніміть мокрий одяг, швидко розітріться рушником і одягніться в сухий та теплий одяг;

вживати алкоголь та курити перед зануренням у крижану воду дуже небезпечно. Алкоголь розширює периферичні судини, що значно збільшує тепловіддачу. Куріння суттєво порушує кровообіг, збільшуючи охолодження;

купатися можна лише в спеціально обладнаних місцях з перевіреним дном.

Кому взагалі не варто занурюватись

Правоохоронці підкреслюють, що також не варто брати участь у купаннях вагітним жінкам та дітям до 6 років.

"Старші діти можуть купатися лише під наглядом дорослих", - додають вони.

Водохреще 2024 в Україні

Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва - 25 грудня замість 7 січня, а Водохреще - 6 січня замість 19-го. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.

Нагадаємо, християни на Водохреще вшановують Таїнство Хрещення Ісуса Христа, яке він звершив на річці Йордан. Саме тому свято у народі називають Йордана, а освячену воду - йорданською. Докладніше про свято - у матеріалі.