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Киевлян призвали отказаться от купания и участия в массовых мероприятиях на Крещение

Фото: киевлян призвали отказаться от купания и участия в массовых мероприятиях на Крещение (pravlife.org)
Автор: Татьяна Степанова

Столичные власти призывают киевлян отказаться от купания в водоемах и участия в массовых мероприятиях на Крещение, 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Призываем отказаться от купания в водоемах на Крещение и участия в массовых мероприятиях. Городские власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения", - подчеркнули в КГГА.

В то же время во избежание опасных ситуаций в Киеве будет организована работа спасателей на традиционных для Крещения локациях.

Так, на Оболонском пляже будут дежурить спасатели КАРС "Киевская служба спасения", в Гидропарке - представители КО "Муниципальная охрана".

Ранее купание в открытых водоемах запретили и в Запорожской области. А во Львовской правоохранители тоже не советуют нырять в водоемы, но при этом дали несколько советов для тех, кто все же решит нарушить запрет.

Крещение в Украине в 2024 году

Напомним, церковные праздники в 2024 году будут отмечаться уже полностью по новому календарю. Все даты сместились на 13 дней, но есть праздники, которые будут праздноваться независимо от церковной реформы.

Таким образом, начиная с этого года Крещение в Украине будут праздновать 6 января вместо 19-го.

Как перенеслись даты и праздники с новым церковным календарем, читайте в материале РБК-Украина.

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