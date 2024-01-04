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У Запорізькій області заборонили купатися на Водохреще

Запорізька область , Четвер 04 січня 2024 14:20
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У Запорізькій області заборонили купатися на Водохреще Фото: у Запорізькій області заборонили купатися на Водохреще (pravlife.org)
Автор: Тетяна Степанова

У Запорізькій області на Водохреще запровадили обмеження на проведення масових заходів та заборонили купатися у відкритих водоймах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області від 26.12.2023 № 175, з метою забезпечення безпеки людей під час проведення заходів, пов’язаних з відзначенням Водохреща, 6 січня на території області встановлено заборону на купання у відкритих водоймах", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації зазначили, що через потенційні загрози на Водохреще на річці Дніпро та інших водних об'єктах не функціонуватимуть спеціальні локації для занурення. Правоохоронці та рятівники не нестимуть там чергування, адже у них є більш складні та важливі завдання.

"Як і торік, вірянам доведеться відмовитись від обряду занурення, а церквам переглянути усталений формат заходів з освячення води. Відповідальність за можливі надзвичайні події при купанні у крижаній воді, спровоковані порушенням обмежень режиму воєнного стану, лежатиме виключно на порушниках", - наголосили в ОВА.

Водохреще в Україні у 2024 році

Нагадаємо, церковні свята у 2024 будуть відзначатися вже повністю по новому календарю. Усі дати змістилися на 13 днів, але є таки свята, які будуть святкуватися незалежно від церковної реформи.

Таким чином починаючи з цього року Водохреще в Україні святкуватимуть 6 січня замість 19-го.

Як перенеслись дати та свята з новим церковним календарем читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Водохреща Запорожская область
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