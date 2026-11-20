За його словами, через удари балістикою є пошкодження на Подільському мостовому переході. Рух із правого на лівий берег зранку перекривали, але вдень його відновили.

Пошкодження зафіксували й на Дарницькому мосту - ступінь руйнувань наразі вивчають фахівці. Також знову зафіксували влучання в частину Південного мосту, де рух залишається обмеженим.

"У зв’язку з ускладненням рухом між лівим та правим берегами столиці звертаюсь до мешканців без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто і без потреби громадським теж", - наголосив Кличко.

Також мер радить установам і підприємствам за можливості тимчасово перевести працівників на дистанційний графік.

"Також рекомендую установам та підприємствам всіх форм власності дає можливість тимчасово за впровадити графік дистанційної роботи співробітників", - додав він.

За словами Кличка, під час нічної та ранкової атаки ворог бив по критичній інфраструктурі, що спричинило перебої зі світлом, теплом і водою в частині районів.

Енергетики та комунальники працюють над відновленням послуг