Киевлян просят без необходимости не пользоваться ни частным авто, ни общественным транспортом из-за усложнения движения между берегами.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
По его словам, из-за ударов баллистики является повреждение на Подольском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег с утра перекрывали, но днем его восстановили.
Повреждения зафиксировали и на Дарницком мосту - степень разрушений изучают специалисты. Также снова зафиксировали попадание в часть Южного моста, где движение остается ограниченным.
"В связи с усложнением движением между левым и правым берегами столицы обращаюсь к жителям без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город и без нужды общественным тоже", - подчеркнул Кличко.
Также мэр советует учреждениям и предприятиям по возможности временно перевести работников на дистанционный график.
"Также рекомендую учреждениям и предприятиям всех форм собственности дает возможность временно внедрить график дистанционной работы сотрудников", - добавил он.
По словам Кличко, во время ночной и утренней атаки враг бил по критической инфраструктуре, что повлекло за собой перебои со светом, теплом и водой в части районов.
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Напомним, что в ночь на 20 ноября и под утро российские войска массированно атаковали Киев залпами баллистических ракет, целясь в частности по мостам.
Из-за обстрела в столице перекрывали переправы и сковали большие пробки на дорогах, из-за чего водителей призывали не выезжать в город на собственных авто.
Кроме разрушений инфраструктуры, вражеский обстрел привел к человеческим жертвам - в городе погибли три человека, а еще двое получили ранения.