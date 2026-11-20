Киевлян просят без необходимости не пользоваться ни частным авто, ни общественным транспортом из-за усложнения движения между берегами.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

По его словам, из-за ударов баллистики является повреждение на Подольском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег с утра перекрывали, но днем его восстановили.

Повреждения зафиксировали и на Дарницком мосту - степень разрушений изучают специалисты. Также снова зафиксировали попадание в часть Южного моста, где движение остается ограниченным.

"В связи с усложнением движением между левым и правым берегами столицы обращаюсь к жителям без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город и без нужды общественным тоже", - подчеркнул Кличко.

Также мэр советует учреждениям и предприятиям по возможности временно перевести работников на дистанционный график.

"Также рекомендую учреждениям и предприятиям всех форм собственности дает возможность временно внедрить график дистанционной работы сотрудников", - добавил он.

По словам Кличко, во время ночной и утренней атаки враг бил по критической инфраструктуре, что повлекло за собой перебои со светом, теплом и водой в части районов.

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