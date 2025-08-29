UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Киян також селять. Яка ситуація з гуртожитками в авіаційному і скільки коштує проживання

Фото: Студентки у гуртожитку (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Київському авіаційному інституті після атаки дронами у червні пошкоджений гуртожиток частково відновлюють. Студенти продовжують тут жити.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла президентка Київського авіаційного інституту (КАІ) Ксенія Семенова.

Студентів із постраждалого стояка переселили в інші кімнати, а навчальний заклад шукає додаткове фінансування на ремонт. За словами Семенової, наразі університет запустив тендер на відновлення вікон, а також очікує рішення комісії МОН щодо виділення коштів на ремонт ліфтів і сходових клітин.

Попри пошкодження, місць у гуртожитках вистачає. Зараз у КАІ навчається близько 13 тисяч студентів, з яких 7 тисяч проживають у кампусі. Семенова зазначила, що університет навіть почав селити киян, якщо вони цього потребують.

"Наприклад, є родини переселенців, які вже живуть у Києві, але не мають належних житлових умов для навчання. Ми селимо всіх, хто звертається", - пояснила вона.

Вартість проживання у гуртожитках становить від 800 до 960 гривень на місяць залежно від умов.

Раніше РБК-Україна писало, скільки коштує проживання у студентських гуртожитках у 2025 році в різних містах України. Зокрема у Києві ціна залежить від університету та типу гуртожитку - від 750 до понад 5,6 тис. гривень (якщо поселення одноосібне). У Львові більшість гуртожитків коштують 800 гривень на місяць, але для аспірантів і заочників ціна може сягати 1920 гривень.

Також ми розповідали про зростання вартості оренди житла для студентів у 2025 році. Найдорожчим містом залишається Київ (кімната - від 4 тис. гривень, квартира - від 17 тис. гривень), другим за цінами є Львів (кімната - від 5 тис. гривень). Найдоступніше житло пропонують у Тернополі та Луцьку, де кімнату можна знайти за 2,8-3,5 тис. гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
СтудентиЖитло