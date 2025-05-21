Киян попереджають про обмеження руху на одній із вулиць: де і на скільки

Повідомляється, що ремонт на вулиці Будіндустрії у Києві триватиме із 22 травня до 10 червня. У цей період КП ШЕУ "Магістраль" проводитиме поточний ремонт: оновлять оглядові колодязі, зливоприймачі та вкладуть новий шар асфальтобетону.

Рух вулицею повністю не перекриватимуть - роботи виконуватимуть поетапно, щоб зберегти можливість проїзду.



Схема обмеження руху на вулиці Будіндустрії у Києві з 22 травня до 10 червня (інфографіка: КК "Київавтодор")

Комунальники просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту та перепрошують за тимчасові незручності.