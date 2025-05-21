У Києві перекривають важливий проспект: куди сьогодні й завтра краще не їхати (схема)

Рух транспорту на одному з проспектів Києва частково обмежують. Об'їжджати цю ділянку водіям доведеться впродовж практично всього дня сьогодні та завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме та в які години рух транспорту буде обмежено

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у Києві частково обмежують рух транспорту проспектом Червоної Калини (стара назва - проспект Володимира Маяковського).

Йдеться про проспект у Деснянському районі міста Києва (в районі житлового масиву Вигурівщина-Троєщина), який пролягає від проспекту Романа Шухевича та Керченської площі до Милославської вулиці.

Уточнюється, що дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці дороги:

від будинку №75 на проспекті Червоної Калини;

до транспортної розв'язки з вулицею Сержа Лифаря.

З огляду на це, рух транспорту там частково обмежують:

сьогодні, 21 травня, з 8:00 до 20:00;

завтра, 22 травня, з 8:00 до 20:00.

Схема обмеження руху транспорту на проспекті (карта: kyivcity.gov.ua)

"Для проїзду транспорту роботи виконуватимуть поетапно - не перекриваючи повністю рух у напрямку вулиці Сержа Лифаря", - зазначили у КМДА.

У комунальній корпорації додали, що роботи проводитимуть "за сприятливих погодних умов".

"КК "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.