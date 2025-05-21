Киевлян предупреждают об ограничении движения на одной из улиц: где и на сколько

С 22 мая на улице Стройиндустрии в Киеве частично ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтом дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Сообщается, что ремонт на улице Стройиндустрии в Киеве продлится с 22 мая по 10 июня. В этот период КП ДЭУ "Магистраль" будет проводить текущий ремонт: обновят смотровые колодцы, ливнеприемники и уложат новый слой асфальтобетона.
Движение по улице полностью не будут перекрывать - работы будут выполнять поэтапно, чтобы сохранить возможность проезда.
Схема ограничения движения на улице Стройиндустрии в Киеве с 22 мая по 10 июня (инфографика: КК "Киевавтодор")
Коммунальщики просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за временные неудобства.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 21 и 22 мая частично ограничат движение транспорта на проспекте Красной Калины (бывший Маяковского) в районе Троещины. Дорожники будут укладывать новый слой асфальта на участке от дома №75 до развязки с улицей Сержа Лифаря. Работы продлятся с 8:00 до 20:00 и не будут перекрывать движение полностью.
Также мы писали, что с 21 мая по 15 июля в Киеве частично ограничили движение на улице Виктора Некрасова из-за ремонта проезжей части. Работы продлятся почти два месяца и будут проводиться поэтапно без полного перекрытия.
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