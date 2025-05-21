Киевлян предупреждают об ограничении движения на одной из улиц: где и на сколько

Сообщается, что ремонт на улице Стройиндустрии в Киеве продлится с 22 мая по 10 июня. В этот период КП ДЭУ "Магистраль" будет проводить текущий ремонт: обновят смотровые колодцы, ливнеприемники и уложат новый слой асфальтобетона.

Движение по улице полностью не будут перекрывать - работы будут выполнять поэтапно, чтобы сохранить возможность проезда.



Схема ограничения движения на улице Стройиндустрии в Киеве с 22 мая по 10 июня (инфографика: КК "Киевавтодор")

Коммунальщики просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за временные неудобства.