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Киян попередили про технологічний шум у низці районів: в чому причина

Ілюстративне фото: у Києві попередили про технологічний шум у низці районів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У низці районів Києва може лунати технологічний шум. Це пов'язано з регламентними випробуваннями обладнання на одному з великих теплоджерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як пише КМДА, випробування проходитимуть з 15:00 до 18:00

"Ситуація жодним чином не несе загрози чи ризиків - це контрольований виробничий процес. Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - додали в КМДА. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що про надмірний шум у Києві попереджали в кінці листопада. Тоді ж звук був пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста.

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