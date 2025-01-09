Киян попередили про технологічний шум у низці районів: в чому причина

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що про надмірний шум у Києві попереджали в кінці листопада. Тоді ж звук був пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста.

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