Киян попередили про можливий шум: КМДА пояснило причину
У деяких районах Києва жителі можуть чути надмірний шум. Причиною його є робота теплоджерела.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
"У деяких районах Києва може спостерігатись шум, пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста", - заявили в КМДА.
В адміністрації нагадали, що тривають технологічні процеси, що є невідʼємною частиною роботи таких масштабних обʼєктів.
"Ситуація контрольована і жодним чином не несе загроз чи ризиків. Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - зауважили в КМДА.
Нагадаємо, що завтра, 24 листопада, продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Однак світла не буде лише 4 години за всю добу.
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