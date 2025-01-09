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Киевлян предупредили о технологическом шуме в ряде районов: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве предупредили о технологическом шуме в ряде районов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде районов Киева может раздаваться технологический шум. Это связано с регламентными испытаниями оборудования на одном из крупных теплоисточников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как пишет КГГА, испытания будут проходить с 15:00 до 18:00.

"Ситуация никоим образом не несет угрозы или рисков - это контролируемый производственный процесс. Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в КГГА.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что о чрезмерном шуме в Киеве предупреждали в конце ноября. Тогда же звук был связан с работой крупного теплоисточника на правом берегу города.

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КиевКГГА