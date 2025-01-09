Киевлян предупредили о технологическом шуме в ряде районов: в чем причина

Напомним, РБК-Украина писало о том, что о чрезмерном шуме в Киеве предупреждали в конце ноября. Тогда же звук был связан с работой крупного теплоисточника на правом берегу города.

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