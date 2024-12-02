Киян попередили про сильний туман та нагадали про небезпеку на дорогах

У Києві в найближчу годину очікується туман. Він протримається до першої половини понеділка, 2 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.
За даними синоптиків, у Києві найближчими годинами очікується туман. Він протримається до першої половини дня.
Прогнозована видимість - 200-500 метрів. У зв'язку з цим у місті оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.
Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
Пішоходам радимо:
Раніше РБК-Україна писало про те, якою може бути погода в Україні впродовж грудня.
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