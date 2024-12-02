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Киевлян предупредили о сильном тумане и напомнили об опасности на дорогах

Иллюстративное фото: туман ожидается в Киеве 2 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины понедельника, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в Киеве в ближайшие часы ожидается туман. Он продержится до первой половины дня.

Прогнозируемая видимость – 200-500 метров. В этой связи в городе объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Советуем водителям следовать простым, но действенным советам для безопасной поездки:

  • отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам советуем:

  • быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
  • использовать световозвращающие элементы в одежде.

Ранее РБК-Украина писала о том, какой может быть погода в Украине в течение декабря .

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