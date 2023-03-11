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Киевлян предупредили о сильном дожде и возможных подтоплениях

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Украина, Суббота 11 марта 2023 10:31
Киевлян предупредили о сильном дожде и возможных подтоплениях Фото: сильный дождь ожидается в Киеве 11 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В субботу, 11 марта, в Киеве прогнозируют сильный дождь. В связи с этим гидрослужбы "Киевавтодора" приступили к усиленному дежурству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Места возможных подтоплений мониторят гидрослужбы "Киевавтодора". При необходимости техника будет дежурить на местах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до прогнозируемых осадков гидрослужбы обследовали и очистили ливневнестоки в проблемных местах.

В целом "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки ливневостоков. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

В КГГА также просят водителей быть внимательными на мокром покрытии, соблюдать скоростной режим.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сегодня в субботу, 11 марта, в Украине ожидаются дожди по всей территории. В то же время будет тепло до +13 градусов.

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