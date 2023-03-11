Киевлян предупредили о сильном дожде и возможных подтоплениях

В субботу, 11 марта, в Киеве прогнозируют сильный дождь. В связи с этим гидрослужбы "Киевавтодора" приступили к усиленному дежурству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Места возможных подтоплений мониторят гидрослужбы "Киевавтодора". При необходимости техника будет дежурить на местах", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, до прогнозируемых осадков гидрослужбы обследовали и очистили ливневнестоки в проблемных местах. В целом "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки ливневостоков. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В КГГА также просят водителей быть внимательными на мокром покрытии, соблюдать скоростной режим.