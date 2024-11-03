Киян попередили про сильні пориви вітру та дали поради

У Києві завтра, 4 листопада очікуються сильні пориви вітру. Жителям столиці дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.
Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища у Києві, 4 листопада. Серед них: невеликий дощ, місцями з мокрим снігом та пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності.
"Будьте обережні!. У випадку виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером 101 або 112", - додали в службі.
Водночас киян закликали триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
Нагадаємо, що синоптики вже дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні.
Зауважимо, що у Харкові уже пройшов перший сніг.
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