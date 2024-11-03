Киян попередили про сильні пориви вітру та дали поради

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища у Києві, 4 листопада. Серед них: невеликий дощ, місцями з мокрим снігом та пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності.

"Будьте обережні!. У випадку виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером 101 або 112", - додали в службі.

Водночас киян закликали триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.