Киевлян предупредили о сильных порывах ветра и дали советы

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях в Киеве, 4 ноября. Среди них небольшой дождь, местами с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

"Будьте осторожны!. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону 101 или 112", - добавили в службе.

В то же время киевлян призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.