Киевлян предупредили о сильных порывах ветра и дали советы

В Киеве завтра, 4 ноября, ожидаются сильные порывы ветра. Жителям столицы дали советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях в Киеве, 4 ноября. Среди них небольшой дождь, местами с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.
"Будьте осторожны!. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону 101 или 112", - добавили в службе.
В то же время киевлян призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.
Напомним, что синоптики уже дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине.
Отметим, что в Харькове уже прошел первый снег.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.