У Києві після ракетного удару теплопостачання повернули в 300 будинків

Жителям Києва продовжують відновлювати теплопостачання, яке було порушено через удар росіян. Опалення вже повернули в 300 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

"Вже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків. Продовжуються роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишилися без тепла. В основному це будівлі в центрі та на лівому березі столиці", - написав міський голова.

Він зазначив, що відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання.

При цьому Кличко додав, що через знеструмлення котелень столиці більшу частину з них підключили до генераторів.