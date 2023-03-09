Майже половина Києва без опалення через ракетну атаку

Ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла. Через це 40% будинків зараз без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegam.

"Після ракетної атаки, у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення", - написав він.

За його даними, водопостачання працює в штатному режимі.

Крім того, у прес-службі КМДА додали, що екстрені відключення електроенергії на разі не дозволяють забезпечити опаленням 40% споживачів Києва.

Також через брак електроживлення на верхніх поверхах висотних будинків міста може бути низький тиск води в мережі водопостачання.

"Усі необхідні служби працюють над відновлення стабільної роботи інфраструктури Києва", - йдеться в повідомленні.