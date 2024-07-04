UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: киян попередили про загрозу пожежної небезпеки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Жителів Києва та області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який протримається кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

В адміністрації пояснили, що від 4 до 7 липня в Київській області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - додали в ОВА.

 

Нагадаємо, що на початку місяця український гідрометцентр попередив українців про низку небезпечних природних явищ, які можуть спостерігатися впродовж найближчих кількох днів.

Ми також повідомляли, що сьогодні у Києві обмежили проїзд вантажівок через спеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПожежаПогода в Києві