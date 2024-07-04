Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В адміністрації пояснили, що від 4 до 7 липня в Київській області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - додали в ОВА.