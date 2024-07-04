Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Жителів Києва та області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який протримається кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.
В адміністрації пояснили, що від 4 до 7 липня в Київській області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що на початку місяця український гідрометцентр попередив українців про низку небезпечних природних явищ, які можуть спостерігатися впродовж найближчих кількох днів.
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