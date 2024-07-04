У Києві обмежили проїзд вантажівок через спеку
У четвер, 4 липня, на території Києва введені обмеження руху для вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.
"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Погода в Україні 4 липня
За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в частині України очікується сильна спека до +38 градусів. При цьому у західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози.
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