У Києві обмежили проїзд вантажівок через спеку

У четвер, 4 липня, на території Києва введені обмеження руху для вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.