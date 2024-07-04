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У Києві обмежили проїзд вантажівок через спеку

Четвер 04 липня 2024 12:59
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У Києві обмежили проїзд вантажівок через спеку Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 4 липня, на території Києва введені обмеження руху для вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Погода в Україні 4 липня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в частині України очікується сильна спека до +38 градусів. При цьому у західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози.

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