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Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Фото: киевлян предупредили об угрозе пожарной опасности (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жителей Киева и области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который продержится несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

В администрации объяснили, что с 4 по 7 июля в Киевской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - добавили в ОВА.

 

Напомним, что в начале месяца украинский гидрометцентр предупредил украинцев о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в ближайшие несколько дней.

Мы также сообщали, что сегодня в Киеве ограничили проезд грузовиков из-за жары.

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