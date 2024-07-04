Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В администрации объяснили, что с 4 по 7 июля в Киевской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.



"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - добавили в ОВА.